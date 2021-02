Gruppo Locauto, 31 milioni di euro di finanziamento da pool di banche con Garanzia Italia di Sace

(Teleborsa) - Sostenere la campagna 2021 di acquisto di veicoli e furgoni, destinati al renting a breve termine. Con questo obiettivo,, società attiva nei servizi di mobilità per aziende e privati nel settore automotive, ha ottenuto unda, come capofila, insieme ain qualità di banche participants. Tale sostegno finanziario – spiega BNL in una nota – si inserisce in un contesto economico ancora complesso, influenzato dall'emergenza Covid-19.L'operazione rientra nel programmae ha come garante anche il. Il finanziamento è a 4 anni, nell'ottica di un accordo che vede BNL in primis e Locauto in partnership nello sviluppo della strategia aziendale."Il finanziamento – sottolinea BNL – conferma l'attenzione e l'impegno delle banche al fianco del Gruppo Locauto per sostenerne gli investimenti in veicoli moderni e tecnologici, in linea con le esigenze di innovazione e sicurezza che il mercato richiede. A ciò si aggiunge la possibilità per Locauto di essere protagonista anche sul fronte della sostenibilità ambientale, grazie ad una flotta sempre più green, riducendo le emissioni di CO2 e sensibilizzando i propri clienti verso un ambiente più sano ed attento al benessere collettivo".