USA, aumento inatteso delle scorte settimanali di petrolio

(Teleborsa) - Aumentano le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L', ha confermato che gli stocks di greggio,, sono saliti di circa 1,3 milioni a 463 MBG, contro attese per un calo di 5 milioni.Gli stock dihanno registrato invece un calo di 5 milioni a 152,7 MBG, a fronte di attese per una discesa di 3,7 milioni, mentre le scorte disono rimaste invariate a quota 257,1 MBG (era attesa una flessione di 3 milioni).Lesono stabili a 637,8 MBG.