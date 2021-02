Costamp Group, depositato progetto di scissione delle attività immobiliari

Costamp Group

(Teleborsa) -, società quotata su AIM Italia e specializzata nella costruzione di stampi per la componentistica di precisione per il settoreautomotive, ha depositato oggi presso il Registro delle Imprese di Como - Lecco ilparziale proporzionale. Ieri il CdA della società aveva approvato la scissione delle attività diche confluiranno nella newco Costamp Real Estate."L’operazione mira ad ottenere una questa relativi" e Costamp Group potrà così avere "una maggiore flessibilità a livello di utilizzo degli impianti produttivi, in quanto potrà più agevolmente valutare come strutturare la produzione, svincolandosi dall’attività di gestione di immobili eventualmente non più utili alla propria attività", si legge in una nota.Per effetto della scissione, il patrimonio netto contabile di Costamp Group verrà ridotto di, interamente a valere sulle riserve. Corrispondentemente, il patrimonio netto di Costamp Real Estate sarà pari a tale cifra. L’assemblea straordinaria verrà convocata per deliberare in merito alla scissione entro il mese di aprile, con il perfezionamento dell’operazione