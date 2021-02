Wall Street apre in lieve calo. Tech sempre al centro delle vendite

Dow Jones

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 31.958 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.921 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,29%; sui livelli della vigilia l'(-0,14%).rimangono al centro delle vendite, mentre non sono bastate le notizie positive arrivate dai dati macroeconomici per un'apertura in positivo: sono calate più delle attese le richieste dinegli USA nella settimana al 19 febbraio.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.Al top tra i(+2,44%),(+0,94%),(+0,87%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,31%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,22%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,89%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,88%.Al top tra i, si posizionano(+8,28%),(+2,68%),(+2,29%) e(+2,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,05%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,83%.Affonda, con un ribasso del 2,26%.Crolla, con una flessione del 2,08%.