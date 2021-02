Enel X debutta nella mobilità elettrica in India assieme a Sterling and Wilson

Gruppo Enel

(Teleborsa) -, la societàspecializzata sulla mobilità sostenibile, azienda del gruppo Shapoorji Pallonji leader indiano dell’Engineering, Procurement e Construction (EPC).E' stata costituita una joint venture (JV) chee combinerà il know-how tecnologico di Enel X con l'esperienza di SWPL nella progettazione. La JV si propone die promuovere, in ambito pubblico e privato, distribuendo e commercializzando le soluzioni di ricarica già riconosciute a livello internazionale di Enel X, come"Questa partnership rappresenta un importante passo avanti nella nostra strategia di transizione energetica. Stiamo guidando la diffusione della mobilità elettrica in diversi mercati globali, incluso in Europa e Nord America", ha dichiarato il Ceo di Enel X,, aggiungendo che l’unione delle forze con con Sterling and Wilson "consentirà ai nostri team di sfruttare la nostra vasta conoscenza dei mercati e grande esperienza tecnica per raggiungere risultati efficaci e compiere importanti passi avanti verso un futuro pulito e sostenibile"., Ceo di Sterling Generators Pvt, ha spiegato che "l'infrastruttura di ricarica rapida sarà un game-changer per il settore EV nel paese ed è in linea con la visione nazionale per combattere l'inquinamento da combustibili fossili e il cambiamento climatico". La JV contribuirà a creare occupazione diretta e indiretta - ha aggiunto - attraverso la produzione locale e i servizi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura di ricarica.”.