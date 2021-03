Esprinet, conti 2020 positivi: proposto aumento pay-out ratio

Esprinet

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR e attiva nella distribuzione di IT, consumer electronics e advanced solutions, ha chiuso il 2020 conda contratti con clienti si attestano a 4.492 milioni di euro, +14% rispetto a 3.945 milioni di euro nel 2019. L’EBITDA Adjusted ha raggiunto i 69,1 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto a 55,7 milioni di euro nel 2019.L’è stato pari a 31,8 milioni di euro, in aumento del 35% rispetto a 23,6 milioni di euro nel 2019. L’utile netto per azione ordinaria, pari a 0,63 euro, evidenzia una crescita del 37% rispetto al valore del 2019 (0,46 euro). Laè risultata positiva per 302,8 milioni di euro, con un miglioramento rispetto al 31 dicembre 2019 (positiva per 272,3 milioni di euro)."Concludiamo un 2020 che possiamo definire come il",, amministratore delegato di Esprinet. Il consiglio di amministrazione, approvando il bilancio, ha anche deliberato di aumentare il pay out ratio dal 27% al 50%, di applicare il nuovo ratio anche agli utili del 2019 in modo da recuperare la mancata distribuzione dell’anno scorso e quindi di proporre all’assemblea degli azionisti di distribuire unLa società, sottolineando il persistente livello di incertezza macroeconomico pur in presenza di condizioni di mercato sostanzialmente favorevoli, ha scelto di presentare laper l’esercizio 2021 nel mese di. In generale, evidenzia Esprinet, per il 2021 gli analisti prevedono la continuazione della positiva dinamica della domanda nel segmento consumer durante la prima parte dell’anno, mentre nel secondo semestre dovrebbe riprendere in modo più sostenuto la domanda del segmento business e corporate, anche grazie al sostegno da parte dei Governi.