Tokyo in rally insieme al resto dell'Asia

Johnson & Johnson

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino di, che porta a casa un guadagno del 2,41% sul; sulla stessa linea, in forte aumento l', che termina in rialzo dell'1,91%.La borsa giapponese così come le altre principali piazze asiatiche sono state sostenute dall'entusiasmo degli investitori per l'ottimismo sulla ripresa globale dopo che la Camera degli Stati Uniti ha approvato il maxi-pacchetto di stimoli da 1.900 miliardi di dollari per contrastare la pandemia. A fare da assist ai listini orientali anche la decisione della FDA USA di autorizzare il vaccino monodose dellaTonici anche gli altri listini d'estremo oriente, grazie allenel mese di febbraio: positivo(+1,28%); pesante(-2,8%).Buona la prestazione di(+1,12%); sulla stessa tendenza, in rialzo(+1,47%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,15%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,01%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,15%.Il rendimento dell'è pari allo 0,15%, mentre il rendimento delscambia al 3,27%.