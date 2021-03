AIFIN, Intesa Sanpaolo premiata "Istituzione finanziaria innovativa del 2020"

(Teleborsa) -è l'"". Il riconoscimento – fa sapere l'Istituto in una nota – è stato assegnato daprincipale think tank italiano sull'innovazione finanziaria, nell'ambito del premioScopo di Aifin è promuovere il ruolo dell'innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario e di evidenziare di anno in anno la capacità degli intermediari di guidare o anticipare i cambiamenti del mercato, attivando iniziative innovative e di stimolo per l'intero settore di riferimento.Nel corso della, sono stati, nelle diverse categorie del premio:(1 posto nella categoria CSR e Sustainability);( posto nella categoria Credito);(1 posto nella categoria Canali e CX);(2 posto nella categoria Comunicazione);(2 posto nella categoria CSR e Sustainability);(2 posto nella categoria Risparmio);(2 posto nella categoria Customer Service);(2 posto nella categoria HR & Organization).