Poco mossa la Borsa americana dopo il rally di ieri

(Teleborsa) - Sostanzialmente, che apre la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 31.531 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.898 punti. In frazionale calo il(-0,35%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,05%).Dopo i, gli investitori sono oggi più cauti e continuano a valutare l'andamento del mercato obbligazionario, l'avanzamento del processo di approvazione del pacchetto di aiuti all'economia USA e la situazione della pandemia a livello globale.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,89%) e(+0,64%). Il settore, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,33%),(+1,06%),(+0,81%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,99%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,65%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,59%.(+6,61%),(+3,20%),(+1,51%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,00%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,14%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,53%.