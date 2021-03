Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

finanziario

informatica

utilities

sanitario

Boeing

Goldman Sachs

Chevron

American Express

Microsoft

Caterpillar

Verizon Communication

Cisco Systems

American Airlines

Dish Network

Wynn Resorts

Seagate Technology

Moderna

Ross Stores

Netflix

Illumina

(Teleborsa) - Partenza negativa per la borsa di Wall Street dopo i dati giunti dal mercato del lavoro a febbraio, con gli occupati del settore privato che sono aumentati meno del previsto . Negli USA è stato reso noto che il dato(National Employment Report) ha evidenziato 117 mila nuovi dipendenti non agricoli, ben al di sotto dei 195 di gennaio (rivista da 174) e inferiore alle attese pari a 203 mila.Intanto gli addetti ai lavori guardano al Senato potrebbe iniziare già oggi l'esame del pacchetto di aiuti all'economia, a cui gli investitori guardano con fiducia perché potrebbe fornire una spinta cruciale all'economia americana, e globale, per la ripartenza.Sulle prime rilevazioni, il, avanza a 31.468 punti, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 3.868 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il(-0,42%); pressoché invariato l'(-0,04%).(+1,26%) e(+0,82%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-0,55%),(-0,49%) e(-0,48%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+2,39%),(+1,68%),(+1,58%) e(+1,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,94%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,71%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,60%.(+3,13%),(+2,69%),(+2,46%) e(+2,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,69%.Sensibili perdite per, in calo del 2,35%.scende dell'1,35%.Calo deciso per, che segna un -1,35%.