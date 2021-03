USA, ADP: occupati a febbraio crescono meno delle attese

(Teleborsa) - Dati deludenti sul versante dellanel settore privato negli Stati Uniti a febbraio. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti unposti di lavoro, dopo i +195 mila del mese precedente (dato rivisto al rialzo da un iniziale 174 mila). Ledagli analisti indicavano un aumento di circaunità.È quanto registra il report della Automated Data Processing (ADP), che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo.L'aumento è stato determinato perlopiù dal settore dei(+ 131 mila), in particolare quello Leisure e Ricettività (+26 mila) e da quello dei(+48 mila). Nel settore manifatturiero i posti di lavoro sono scesi di 14 mila unità, mentre in quello delle costruzioni di 3 mila.A livello dimensionale, leimprese hanno registrato un aumento degli occupati di 32 mila unità, mentre le imprese didimensioni di 57 mila, mentre quelle didimensioni hanno segnato un aumento di 28 mila buste paga.