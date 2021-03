Generali partner delle PMI: lancia "Attiva commercio" dedicata alle micro imprese

Generali

(Teleborsa) -e lancia una soluzione dedicata a oltre 1,7 milioni di piccole imprese, con oltre 4 milioni di lavoratori. E' stata presentata oggila prima soluzione del 2021 dedicata alle, un settore che ha sentito particolarmente la crisi pandemica e che ora ha bisogno di sostegno concreto per ripartire. Una soluzione omnicomprensiva, che copre tutti gli aspetti della vita d'impresa, dalle persone al digitale, dalle sfide organizzative all'export."Generali compie 190 anni e vuole essereper la ripresa economica e la stabilità del Paese", ha commentato l'Amministratore delegato e Country Manager di Generali Italia,, ricordando che oggi Generali è l’assicuratore delle imprese italiane con 1 impresa su 4 assicurata e 4.000 imprese accompagnate all’estero. La mission dell'azienda di essere "Partner di Vita" nei confronti di famiglie ed imprese si traduce quindi nella volontà diGenerali come grande aziendai - ha spiegato l'Ad - è consapevole del suonei confronti delle PMI, una responsabilità sentita nel corso del 2020, anno in cui ha: erogato più di 110 mila mensilità gratuite, il 70% al settore commercio; sostenuto circa 6.000 imprese del commercio con una diaria per l'interruzione dell'attività; fornito coperture sanitarie Covid-19 a circa 2,5 milioni di lavoratori; fornito un teleconsulto medico gratuito a circa 20mila lavoratori.Forte di questo ruolo di sostegno nei confronti delle PMI - ha affermato Sesana - Generali conta di tradurre questa aspirazione portando il meglio della sua competenza: il suo(15mila agenti risk advisor, 600 specialisti, digitale), la(servizi IoT, algoritmi parametrici, competenze cyber), perfino la(network presente in 160 Paesi).Questa prima soluzione del 2021 - ha spiegato l'Ad di Generali - è dedicata al sostegno delle, che sono ladel Paese. "Diamo risposta alle priorità degli imprenditori di questo settore, tra i più colpiti dalla crisi, per ripartire velocemente e cogliere nuove opportunità", ha assicurato Sesana."Arriva Commercio" è stato presentato oggi assieme ad una, presentata da, Amministratore delegato di Ipsos Italia.Dalla ricerca emerge un contesto ancora dominato da. Se la fiducia delle imprese rilevata dall'Istat ha evidenziato un recupero a partire dalla fine del 2020, raggiungendo 87 punti a febbraio dai 60 punti di maggio 2020, il settore commercio, composto per il 95% da microimprese con meno di 10 addetti, si mostra più preoccupato per il futuro:Il sondaggio evidenzia che, per agganciare la ripresa, sono: garantire la(un imperativo per il 47% delle imprese), ottenere una(in Italia esistono 160.000 norme contro le 3.000 nel Regno Unito), cogliere le opportunità del(il 37% intende investire in e-commerce nei prossimi due anni), investire nel benessere e nella(per il 56% degli imprenditori), dare maggiore(+31% le PMI che negli ultimi due anni si sono aperte all’estero).Le imprese italiane sono state punto di riferimento di persone e comunità anche durante l’emergenza Covid: più dell’80% delle PMI, secondo il Rapporto Welfare Index PMI 2020, ha attivato azioni per essere vicino a lavoratori e famiglie durante la pandemia."E' interessante osservare - ha commentato l'Ad di Ipsos Nando Pagnoncelli - che il Paese sta vivendo un momento particolare: in questa fase abbiamo colto anche una riassegnazione di valore ai corpi intermedi, molte aziende più grandi sono state investite della responsabilità di offrire soluzioni alle imprese più piccole".Attiva Commercio è la nuovae mette a disposizione del piccolo imprenditore l’eccellenza dell’offerta e della consulenza di Generali con più prevenzione, assistenza, servizi e digitale: dalla protezione per la “consegna a domicilio” al pronto intervento per interruzione attività; dalla cyber security per l’e-commerce al ripristino degli archivi digitali fino al pronto avvocato.E' una, che si occupa di prevenzione e assistenza, coglie le esigenze ee - ha spiegatoResponsabile Danni Imprese Generali Italia. Si tratta - ha spiegato - di unapersonalizzabile ed(fruibile in qualsiasi momento comodamente dall’Area Clienti Generali o dall’app MyGenerali). E' quinti accessibile ed anche, con la possibilità di costruire le proprie coperture a partire da 40 euro al mese. Ai nuovi clienti con Attiva Commercio Generali Italia offre fino a tre mesi di copertura gratuita per le coperture sottoscritte entro il 31 maggio 2021.La nuova soluzione "Attiva commercio" risponde dunque a tutte le esigenze delle imprese, raggruppabili in quattro grandi categorie: