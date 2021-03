Giornata negativa per Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. Sul mercato USA, prevalgono le vendite per l', dopo un avvio tonico in seguito ai dati migliori del previsto del mercato del lavoro americano. Le prospettive dei rialzi dell'inflazione continuano a frenare i mercai globali.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.695,8 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,12%), che raggiunge 65,82 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +106 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,75%.seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,97%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,82%.Sessione debole per il listino milanese, che chiude in calo dello 0,55% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 24.958 punti.In ribasso il(-0,82%); con analoga direzione, in rosso il(-0,97%).Apprezzabile rialzo (+1,74%) a Milano per il compartoTra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,59%),(-1,73%) e(-1,64%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,33%),(+3,10%),(+1,88%) e(+0,64%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -3,70%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,54%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,19%.Affonda, con un ribasso del 2,73%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,75%),(+3,68%),(+2,67%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,39%.Crolla, con una flessione del 2,89%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,84%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,80%.