Wall Street positiva dopo dati mercato del lavoro

(Teleborsa) - Seduta in l, con il, che avanza a 31.139 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata martedì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,52%, portandosi a 3.788 punti. Senza direzione il(+0,01%); poco sopra la parità l'(+0,46%).L'apertura in positivo è anche merito dell' aumento dell'occupazione al di sopra delle attese a febbraio : sono staticontro aspettative per 182 mila. Intanto continua il rally del petrolio dopo vertice OPEC+(+3,15%),(+1,17%) e(+0,69%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,72%.Tra i(+3,05%),(+2,54%),(+2,28%) e(+1,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,90%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,91%),(+3,05%),(+1,88%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,66%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,58%.In caduta libera, che affonda del 2,58%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,4 punti percentuali.