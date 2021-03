Datalogic, utile 2020 in calo del 72% a 14 milioni. Dividendo di 0,17 centesimi

Datalogic

(Teleborsa) -, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nei settori dell’acquisizione automatica dei dati e dell’automazione industriale, ha chiuso il 2020 con. L'Adjusted EBITDA è stato di 58,3 milioni di euro rispetto ai 92,1 milioni del 2019. L'La società ha registrato una Posizione Finanziaria Netta positiva per 8,2 milioni di euro, rispetto a 13,4 milioni di euro del 31 dicembre 2019. Il CdA proporrà all'assemblea degli azionisti unpari adi euro per azione."Nonostante la pandemia abbia impattato in maniera determinante sul calo del fatturato", la società ha continuato "a investire in ricerca e sviluppo salvaguardando il nostro piano di sviluppo nuovi prodotti e a perseguire la nostra strategia di crescita anche inorganica perfezionando nel mese corrente l’", ha sottolineato l'amministratore delegato del gruppo Datalogic,