Tonica Wall Street. Forte rimbalzo del Nasdaq

(Teleborsa) -apre la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,46%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,20%.); sulla stessa tendenza, sale l'(+1,38%).Il Nasdaq sta registrando un deciso rimbalzo dopo la seduta pesantemente negativa di ieri (-2,92%). A contribuire sono iUSA a 10 anni, che sono, con gli investitori che sono tornati a comprare i titoli tech che affollano l'indice, molto penalizzati nelle ultime sedute.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,38%),(+2,05%) e(+1,96%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,33%) e(-1,18%).Tra i(+3,11%),(+2,33%),(+2,31%) e(+2,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,01%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,67%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,44%),(+6,44%),(+6,32%) e(+5,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,78%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,56%.Affonda, con un ribasso del 2,38%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,55%.