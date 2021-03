Vivendi, Bollorè compra azioni per 25,2 milioni. Salgono anche altri manager

Vivendi

(Teleborsa) - Nonostante due giorni fa Fitch Ratings abbia rivisto l'outlook dida stabile a negativo, soprattutto per il piano di quotazione di Universal Music, ildella società sta continuando anella società francese attiva nel campo dei media e delle comunicazioni.In particolare, spicca l'attraverso Financiere de L'Odet. Il 4 marzo Bollorè (presidente e già primo azionista del gruppo francese con il 27,06%) ha acquistato con diverse piccole operazioni complessive 900 mila azioni al prezzo medio di 28 euro (0,08% del capitale)., direttore finanziario di Vivendi, il 5 marzo ne ha acquistate 7.500 a 27,95 euro per azione e, consigliere indipendente del supervisory board, 1.000 al prezzo medio di 27,76 euro per azione.