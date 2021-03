Covid, nuova impennata contagi e tasso positività. ISS preoccupato da crescita Rt

(Teleborsa) - Nuovada coronavirus ee del tasso di positività. Il consueto bollettino giornaliero del Ministero della Salute fotografa una situazione in via di peggioramento, che potrebbe far scattare nuove e più severe restrizioni allo studio del governo.Nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti(22.409 ieri) a fronte dei 372.217 tamponi effettuati, con udal 6,2% precedente.In aumento anche i, che sono statirispetto a 332 segnalati ieri. Cresce anche il numero di persone inconed un saldo ingressi-uscite di 32 pazienti in più. In rianimazione vi sono in totale 2.859 persone, mentre nei reparti ordinari vi sono 365 pazienti in più per un totale a 23.247.Il numero complessivo dei. I guariti sono 15.000 (ieri 13.752), mentre il numero delle persone attualmente positive cresce di 10.276 (ieri +8.191). Fra i casi positivi 471.244 sono in isolamento domiciliare.che hanno raggiunto, superando il precedente record segnato a fine novembre. Anche ihanno segnato un nuovo massimo di, con un tasso di occupazione die posti letto che lievita aòl 42,7% contro una soglia di guardia del 30%. Resta lala regione con il- nelle ultime 24 ore 5.849 in più - inseguita da(+2.981),(+2.845),(+2.322) e(+1.800). Osservato speciale il, dove sono stati bloccati i ricoveri non-Covid e le attività degli ambulatori, a causa del superamento della soglia critica di occupazione dei posti letto in ospedale, che ieri era lievitata al 42%. Nel bollettino odierno è pressochéFrattanto, l'Istituto Superiore di Sanità (ha espresso una grande preoccupazione per la, tanto che molte regioni si avviano a tingersi di rosso al prossimo monitoraggio.Inl'indice Rt è salito a 1,41, ina 1,39 ed ina 1,30. L'Rt dellaè schizzato a 1,76, costringendo il governatore De Luca a chiudere piazze, lungomari e mercati. Sono a rischio anche, mentre latira un sospiro di sollievo con un Rt appena superiore a 1.