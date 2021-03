Debole Wall Street. In rialzo i titoli tecnologici

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

energia

beni industriali

finanziario

Intel

Microsoft

Home Depot

Apple

Boeing

American Express

Chevron

Exxon Mobil

Moderna

Applied Materials

FOX

Twenty-First Century Fox

Bed Bath & Beyond

Paccar

Tripadvisor

Tesla Motors

(Teleborsa) -, che scambia con un calo dello 0,46% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da sette guadagni consecutivi, iniziata il 5 di questo mese, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.962 punti. Leggermente positivo il(+0,63%); senza direzione l'(+0,13%).sono in rialzo in concomitanza con la riunione di due giorni della Federal Reserve. Il Nasdaq sta scambiando ai massimi da due settimane,che si era verificata in occasione del recente sell-off dei mercati obbligazionari.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,95%) e(+0,76%). Nel listino, i settori(-2,57%),(-1,30%) e(-1,26%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,65%),(+1,26%),(+1,22%) e(+1,16%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,29%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,56%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,13%.Calo deciso per, che segna un -1,92%.Al top tra i, si posizionano(+5,72%),(+3,84%),(+3,74%) e(+3,47%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,31%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,41%.In caduta libera, che affonda del 3,19%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,05 punti percentuali.