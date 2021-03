Stabile la Borsa di New York. Spicca il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 32.907 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.974 punti. In denaro il(+0,84%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,23%). Un calo maggiore del previsto dellea febbraio, ha raffreddato l'entusiasmo degli investitori verso i titoli ciclici, mentre quelli tecnologici sono in rialzo. Occhi puntati anche sulla riunione del Federal Open Market Committee (principale organismo dellastatunitense), in programma oggi e domani.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,89%) e(+0,84%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,25%) e(-0,89%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,27%),(+0,85%),(+0,64%) e(+0,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,95%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,95%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.(+5,44%),(+4,93%),(+3,01%) e(+2,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,96%.In apnea, che arretra del 2,30%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,46%.