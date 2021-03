Borse europee deboli. A Piazza Affari spiccano le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari. I listini si muovono vicino alla parità in una giornata in cui gli occhi sono puntati a quello che diràal termine del meeting di due giorni del Federal Open Market Committee (FOMC), il principale organismo della Federal Reserve statunitense.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,191. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.729,2 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 64,93 dollari per barile, con un calo dello 0,99%.Lopeggiora, toccando i +97 punti base, con un aumento di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,67%.senza slancio, che negozia con un +0,02%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,49%, eè stabile, riportando un moderato -0,07%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.245 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 26.389 punti.In frazionale calo il(-0,38%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,44%).(+1,22%),(+0,74%) e(+0,54%) in buona luce sul listino milanese.In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,73%),(-1,63%) e(-1,48%).di Milano, troviamo(+2,97%),(+2,01%),(+2,00%) e(+1,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,03%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,63%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,46%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,44%.Tra i(+9,01%),(+3,76%),(+1,36%) e(+1,35%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,33%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,67%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,66%.Affonda, con un ribasso del 2,48%.