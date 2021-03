Debole il mercato americano. Bene il Nasdaq

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

energia

beni industriali

finanziario

Intel

Apple

Home Depot

Microsoft

Boeing

American Express

Chevron

Exxon Mobil

Moderna

Twenty-First Century Fox

FOX

Applied Materials

Bed Bath & Beyond

Tesla Motors

Paccar

Tripadvisor

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,39%, troncando così la scia rialzista sostenuta da sette guadagni consecutivi, iniziata il 5 di questo mese, mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 3.963 punti, sui livelli della vigilia.Poco sopra la parità il(+0,53%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,13%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,93%) e(+0,79%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,83%),(-1,44%) e(-1,13%).Tra i(+1,55%),(+1,27%),(+1,27%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,89%.In caduta libera, che affonda del 2,59%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,31 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,19%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,60%),(+3,47%),(+3,34%) e(+3,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,57%.Sensibili perdite per, in calo del 4,39%.In apnea, che arretra del 3,77%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,66%.