La mobilità dei giovani, il ruolo del Gruppo FS nell'iniziativa MIMS

(Teleborsa) - Sonole due direttrici del Progetto di Green mobility del MIMS per collegare le alla base del quale c’è uno studio delE' quanto si legge su FS News, il giornale online del Gruppo, nel sottolineare che è stato anzitutto unquello dellche ha mappato lesedi universitarie italiane. L’analisi di RFI parte da un assunto confermato dall’Istat:è ilutilizzato dagliche, come sempre, scattano lapiù fedele:– pari all’83% del totale – le università che hanno almeno una stazione ferroviaria nel raggio di 3 chilometri. Di queste(il 77%) non ha un collegamento ciclabile stazione-università. Considerando, come detto, che llo studio di RFI dimostra che 188 sedi universitarie possono essere collegate a 133 stazioni ferroviarie attraverso percorsi ciclopedonali agevoli, pianeggianti o con pendenza media limitata, e di lunghezza minore di 3 chilometri. Va inoltre evidenziato che in questeL’analisi ha sicuramente dato una spinta notevole all’iniziativa del MIMS, ma va sottolineato che RFI ha anche un ruolo operativo nel progetto. Attingendo alle risorse del Contratto di programma infatti, realizzerà leProvvederà inoltre a installarevideosorveglianza e segnaletica. Ma anche a dotare le rampe delle scale delle apposite canaline per il trasporto delle bici.- Unche si aggiunge alle numerose iniziative delSempre in bici, ad esempio sui treni regionali di Trenitalia è possibile raggiungere venti percorsi ciclabili. A chi vuole percorrere itinerari insoliti e particolari, utilizzando il treno regionale, è dedicatol’ultimo travel book di Trenitalia, collana che descrive e racconta le