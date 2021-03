Unieuro, nel 2020 ricavi record a 2,7 miliardi. Ritorno al dividendo

Unieuro

(Teleborsa) -ha chiuso il 2020 con il miglior risultato della sua storia per quanto riguarda i ricavi. Secondo i risultati preliminari diffusi oggi, sonodi euro. Tutte le categorie merceologiche hanno visto una crescita, trainata dalla domanda di prodotti di elettronica e per la casa innescata dalla pandemia."Per il quinto anno consecutivo dallo sbarco in Borsa e nonostante un'epidemia ancora in corso, annunciamo il raggiungimento di nuovi record di ricavi - ha commentatodi Unieuro - Alla luce delle prime evidenze reddituali, possiamo prefigurare già nel mese di giugno un".Dopo un primo trimestre 2020 in significativo calo (ricavi a -13,4%), a causa del primo lockdown, i successivi trimestri si sono chiusi rispettivamente in rialzo del 15,2%, 15,8% e 16%. Il(63,7% dei ricavi totali) ha registrato vendite pari a 1.711,6 milioni di euro, in linea con l’esercizio precedente, mentre il(19,6% dei ricavi totali) ha messo a segno una crescita del 76,8%, con ricavi a 525,2 milioni di euro.I dati consuntivi definitivi verranno sottoposti al consiglio di amministrazione per la sua approvazione in data 6 maggio 2021, unitamente alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio.