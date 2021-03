Vodafone Curve si arricchisce di nuove funzionalità

Vodafone

(Teleborsa) -, l’innovativo smart tracker GPS di Vodafone Smart Tech pensato per restare in contatto con i propri cari,, come Beep to find, Bluetooth di prossimità, Ottieni indicazioni & Condividi la posizione, Multiutente & Condivisione dispositivo.sono funzionalità perfette per gli oggetti di tutti i giorni (chiavi, borsa ecc) e consentono di stabilire la posizione fino a meno di 5m di distanza con l’indicatore visivo e trovare l'oggetto grazie ad un segnale acustico. La specificità di questo tracker è che utilizza quattro diverse tecnologie di tracciamento - GPS, Wi-Fi, cellulare e Bluetooth – che lo rendono particolarmente efficace. La funzionalitàconsente di condividere la posizione di Curve con i propri contatti, mentre(disponibile a partire dalle prossime settimane) permetterà di aggiungere fino a nove utenti ospiti nella Vodafone Smart App.Curve è un prodotto ricercato ma alla portata di tutti e unisce. Lo scorso gennaio ha anche ricevuto ilnella categoria elettronica dei Good Design Awards 2020, organizzati dal Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in collaborazione con lo European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies.Il dispositivo, che consente di inviare aggiornamenti allo smartphone anche quando il dispositivo viene utilizzato a distanza.è la nuova linea di prodotti di Consumer IoT, una vera e propria svolta nello sviluppo dei dispositivi smart, pensati per essere connessi in modo semplice e veloce alla piattaforma globale IoT di Vodafone, grazie alla nuova Smart Sim Vodafone, e per essere gestiti tutti da un’unica interfaccia, la Vodafone Smart App.