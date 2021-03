Chiusura negativa per Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. A Wall Street, l'continua le contrattazioni in territorio positivo. Le borse del Vecchio Continente si sono comunque riprese dai minimi di seduta, in concomitanza con l'apertura del mercato americano, a causa della decisione della FED di non estende l'allentamento temporaneo dei requisiti di capitale per le banche USA.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,191. Lieve aumento dell', che sale a 1.740,5 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,87%), che raggiunge 61,12 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,67%.seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,05%, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,05%, e scivola, con un netto svantaggio dell'1,07%.Chiude in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,66%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,51%, chiudendo a 26.342 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,43%; come pure, leggermente negativo il(-0,57%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,00%),(+2,62%),(+2,14%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -7,37%.Affonda, con un ribasso del 3,98%.Crolla, con una flessione del 3,52%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,42%.Tra i(+4,43%),(+2,67%),(+1,31%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,39%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,94%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,44%.