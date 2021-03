Banca Carige, ceduto un portafoglio di crediti deteriorati ad AMCO

Banca Carige

(Teleborsa) -ha finalizzato ladi un portafoglio di crediti deteriorati derivanti da contratti di leasing inclusi nel perimetro definito nel dicembre 2019 (sarà negoziata un'ulteriore tranche entro fine 2021).La cessione, che ha efficacia giuridica dal 20 marzo ed efficacia economica dal 1 gennaio 2021, riguarda un portafoglio con un valore lordo di bilancio di circaed è composto da crediti in sofferenza ed UTP derivanti da contratti di leasing prevalentemente diL'operazione, si legge in una nota, "rappresenta per AMCO la prima acquisizione di crediti in leasing e per Banca Carige il sostanzialeimpostata nel 2019", con miglioramenti della qualità degli attivi.