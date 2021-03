Fila, nel 2020 utile dimezzato a 23,1 milioni. Dividendo di 0,12 euro

Fila

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel settore degli articoli per le arti visive e plastiche, ha chiuso il 2020 conrispetto all'anno precedente. "La crescita organica del segmento Fine Art (+18,1%), realizzata prevalentemente nel mercato del Nord America e in Europa, é stata più che compensata dal decremento nel segmento School & Office (-19,9%)", sottolinea la società.L'EBITDA normalizzato è stato pari a 95,4 milioni di euro (-14%), mentre l', rispetto a 43,1 milioni dell'anno precedente. La Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre2020 è pari a 493,5 milioni di euro. Il patrimonio netto del gruppo risulta essere di 331,3 milioni di euro (-26,1 milioni)."I risultati ottenuti nel 2020 e laconfermano ulteriormente che, nonostante la diffusione della pandemia per Covid-19 a livello mondiale, la decisione del gruppo di investire in questo segmento, è stata chiave per lo sviluppo e la crescita futuri, sia in termini di fatturato che di marginalità", si legge in una nota.Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti, convocata per il 27 aprile, la distribuzione di un(per un importo complessivo di 6.124.805,76 euro).