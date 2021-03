Mondo TV, nel 2020 utile di 4,4 milioni. Previsto 2021 in crescita

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel settore della produzione e distribuzione di serie televisive e film, ha chiuso il 2020 con un. L’EBITDA è positivo per circa 18,8 milioni di euro (16,4 milioni nel 2019).L'(+15% sui 3,8 milioni del 2019), "nonostante la contabilizzazione di oneri straordinari per 1,2 milioni relativi alla contabilizzazione della transazione con l'Agenzia delle Entrate che ha chiuso tutti i contenziosi in essere", sottolinea la società.Laal 31 dicembre 2020 presenta un indebitamento netto di circa 4,1 milioni di euro rispetto ad un indebitamento netto di circa 1,4 milioni al 31 dicembre 2019, e include per euro 1,75 milioni la passività per le obbligazioni Atlas poi convertite a gennaio 2021. Ilal 31 dicembre 2020 è pari ad 68,6 milioni di euro con un incremento di circa 8,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2019."Nonostante la crisi economica che ha colpito l’intero sistema a causa dell’emergenza Covid-19, il gruppo Mondo TV non solo chiude il 2020 con ottimi risultati, ma vede un 2021 che può essere di grande crescita", ha commentato, amministratore delegato del gruppo. Le previsioni sono per un utile netto consolidato di 5,9 milioni nel 2021, con un incremento di circa il 34% sul 2020.