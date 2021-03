Wall Street, calo rendimenti T-Bond spinge il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) -inizia la settimana non troppo mossa rispetto ai livelli di venerdì, riportando una variazione pari a -0,17% sul; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 3.920 punti. Buona la prestazione del(+0,84%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,24%).In particolare, il balzo del Nasdaq è causato dal(attualmente all'1,69%), che ha iniziato la settimana in ritirata rispetto ai massimi di 14 mesi raggiunti la scorsa settimana.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,83%) e(+0,65%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,87%) e(-0,44%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,53%),(+1,30%),(+0,94%) e(+0,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,50%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,48%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,30%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,18%.(+4,65%),(+2,80%),(+2,53%) e(+2,43%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,32%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,34%.