Borse europee fiacche. Piazza Affari chiude in rosso

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

utility

media

tecnologia

telecomunicazioni

bancario

servizi finanziari

Amplifon

Italgas

Hera

A2A

Stellantis

Fineco

Exor

Saipem

Sanlorenzo

La Doria

IREN

Falck Renewables

GVS

FILA

Maire Tecnimont

Autogrill

(Teleborsa) -, che terminano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'. A pesare sono il prolungamento delle, che hanno anche fatto contrarre del 4% il prezzo del petrolio.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,60%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,66%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,91%), che ha toccato 59,15 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +94 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,60%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,40%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,39%.Il listino milanese chiude la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,61%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 26.268 punti.Pressoché invariato il(-0,04%); guadagni frazionali per il(+0,31%).Si distinguono a Piazza Affari i settori(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%).Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,04%.Effervescente, con un progresso del 2,44%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,26%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,14%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -3,34%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,77%.In caduta libera, che affonda del 2,76%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,70%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,97%),(+2,67%),(+2,56%) e(+2,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina la giornata a -4,97%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,03 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,27%.Sensibili perdite per, in calo del 3,21%.