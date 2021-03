Wall Street in leggero ribasso. Titoli tech e utilities positivi

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,30% sul, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.936 punti. Pressoché invariato il(+0,16%); in frazionale progresso l'(+0,23%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,57%),(+0,76%) e(+0,53%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,42%),(-1,15%) e(-0,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,14%),(+1,73%),(+1,23%) e(+1,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,50%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,30%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,97%.Affonda, con un ribasso del 2,63%.Tra i(+2,87%),(+2,52%),(+2,33%) e(+2,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,50%.Crolla, con una flessione del 6,07%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,98%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,83%.