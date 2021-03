Mercati europei deboli. Piazza Affari sulla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità.Se da un lato gli indici PMI migliori del previsto per il mese di marzo hanno attestato che per la prima volta in sei mesi l'economia dell'eurozona è tornata a crescere, dall'altro permane, con la retromarcia di Angela Merkel Lieve calo dell', che scende a quota 1,183. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,20%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,74%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +95 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,60%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,28%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,28%.Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.124 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 26.272 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,14%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(-0,01%).(+2,43%),(+1,95%) e(+1,37%) in buona luce sul listino milanese.Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-4,77%),(-2,02%) e(-2,02%).di Milano, troviamo(+1,50%),(+1,42%),(+1,20%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,86%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,50%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,05%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,06%),(+2,32%),(+2,26%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,00%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,76%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,75%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,33%.