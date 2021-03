Borse asiatiche positive, Tokyo chiude in netto rialzo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino di, che porta a casa un guadagno dell'1,56% sul; sulla stessa linea, in forte aumento l', che termina in rialzo del 2,56%.Ottima la prestazione di(+1,59%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione di(+1,09%).In rialzo(+1,35%); sulla stessa linea, in frazionale progresso(+0,58%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,17%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,19%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,11%.Il rendimento dell'è pari allo 0,08%, mentre il rendimento delscambia al 3,20%.