Rally al Nyse per Rite Aid nonostante guidance

Rite Aid

S&P-500

Rite Aid

indice del basket statunitense

Rite Aid

(Teleborsa) - Si muove in rialzocon un progresso dell'1,99%.Il retailer farmaceutico della Pennsylvania ha rivisto al ribasso la guidance sull'esercizio 2021 citando le avverse condizioni climatiche e la crisi del Covid-19. Rite Aid comunicherà i risultati definitivi il prossimo 15 aprile.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 18,45 USD con area di resistenza individuata a quota 19,64. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,96.