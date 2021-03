Il default del fondo Archegos fa crollare Nomura e Credit Suisse

ViacomCBS

(Teleborsa) - Continua a fare danni sui mercati di tutto il mondo il. Venerdì ha fatto chiuderein calo del 27%, mentre oggi le vittime più evidenti del crac sonoIl colosso bancario giapponese haa Tokyo e ha affermato in una dichiarazione che l'importo stimato del suo credito nei confronti di un non-definito cliente statunitense era di circa. Credit Suisse è invece ine ha reso noto che, sebbene sia prematuro quantificare l'entità della sua perdita, potrebbe essere "molto significativa per i risultati del primo trimestre".Il sell off sui titoli è scattato perchè l'hedge fund Archegos Capital Management di Bill Hwang ha fatto. Il fondo, che aveva una forte esposizione a ViacomCBS e a diversi titoli tecnologici cinesi, è stato duramente colpito dopo che le azioni del conglomerato dei media statunitense hanno iniziato a crollare martedì e mercoledì, secondo quanto ricostruito dal Financial Times.Le perdite hanno provocato una(in inglese margin call), ovvero di di ricostituire i margini a garanzia dei suoi investimenti, da parte dei principali broker di Archegos. Una serie di operazioni rischiose da parte del fondo avrebbero fatto scattare richieste di maggiori garanzie da parte delle banche esposte, che poi si sono avvalse del diritto di dichiarare il fondo in default, liquidando così le loro posizioni allo scopo di recuperare il capitale. Il fondo speculativo è stato costretto a, secondo Bloomberg.Anche diversi grandisono stati coinvolti nel caso Archegos. "Le azioni dihanno subito una forte svendita la scorsa settimana. Gli investitori inizialmente pensavano che queste azioni fossero sotto un'enorme pressione di vendita a causa del timore di essere cancellate dalle borse statunitensi - ha commentatodi AvaTrade - Tuttavia, ora è diventato chiaro che l'è stata principalmente dovuta al fatto che Archegos Capital Management è stata costretta a liquidare la sua posizione".