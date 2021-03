Assoreti, la raccolta brilla anche a febbraio spinta dal risparmio gestito

FinecoBank

(Teleborsa) - Continua il periodo estremamente positivo per i consulenti finanziari. A febbraio, la, secondo i dati rilevati da Assoreti, con i volumi realizzati che segnano una crescita del 7,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso e del 21,2% nel confronto con gennaio 2021.La spinta più forte è ancora quella dei prodotti del, con una valorizzazione pari ache risulta, in crescita del 52,5% sullo scorso mese e tale da rappresentare il 77,8% dei volumi complessivi. La raccolta netta realizzata sulla componentedel portafoglio si attesta a 1 miliardo di euro, registrando un calo tendenziale del 61,9% e congiunturale del 29,6%.Per quanto riguarda il risparmio gestito, le scelte di investimento si concentrano sulle, con investimenti netti per 1,5 miliardi di euro, mentre il bilancio mensile sui fondi aperti italiani è negativo per 320 milioni. Le sottoscrizioni nette realizzate sulle gestioni patrimoniali individuali raggiungono i 658 milioni (+62,1% a/a; +48,5% m/m) e le risorse nette destinate al comparto assicurativo/previdenziale ammontano a 1,7 miliardi di euro (+104,2% a/a; +54,2% m/m); la crescita coinvolge le(1,1 miliardi) ed i prodotti(522 milioni).è al primo posto per raccolta netta da inizio anno, con 1,9 miliardi di euro, mentre il(Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IWBank) si colloca al primo posto da inizio 2021 per raccolta nell'ambito del risparmio gestito, con 1,4 miliardi di euro.