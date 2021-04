Wall Street da record, S&P500 sopra 4mila punti

Dow Jones

(Teleborsa) - La Borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta sostenuta dall'ottimismo sulla ripresa economica e dalla buona performance del comparto tech, grazie alla trimestrale di Micron Technology . Intanto l'indice delle 500 aziende a maggiore capitalizzazione ha superato per la prima volta nella storia quota 4 mila punti.Sul fronte macro, sono risultate peggiori delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione , ma allo stesso tempo allontanano i timori di pressioni inflazionistiche. Cresce nel frattempo l'attesa per il rapporto mensile sull'occupazione di domani.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,43%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dello 0,89% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Buona la prestazione del(+1,48%); sulla stessa tendenza, in rialzo l'(+0,91%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,70%),(+1,67%) e(+1,66%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,40%),(+2,25%),(+2,11%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,07%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%.Tra i(+5,05%),(+4,87%),(+4,28%) e(+4,09%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,02%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,73%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,63%.