In denaro la Borsa di New York

(Teleborsa) - Seduta tonica per la borsa di Wall Street che ha guadagnato in scia al lancio del nuovo piano da 2mila miliardi di dollari per le infrastrutture Usa voluto dal presidente joe Biden.Tra gli indici statunitensi, ilarchivia la giornata con un guadagno frazionale dello 0,52%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,18%. In netto miglioramento il(+1,82%); sulla stessa linea, positivo l'(+1,15%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,65%),(+2,10%) e(+2,06%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,79%),(+2,72%),(+2,48%) e(+2,46%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,30%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,90%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.Tra i(+7,40%),(+6,92%),(+5,93%) e(+5,11%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,37%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,93%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,86%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Variazione occupati (atteso 647K unità; preced. 379K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 6,2%)15:45: PMI servizi (preced. 59,8 punti)15:45: PMI composito (preced. 59,5 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 57,8 punti; preced. 55,3 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. 2,6%)14:30: Bilancia commerciale (preced. -68,2 Mld $).