Il fondo britannico CVC offre 20 miliardi di dollari per Toshiba

Toshiba

(Teleborsa) - Il fondo d'investimento britannico CVC Capital Partners ha offerto circa 20 miliardi di dollari per. Gli stessi vertici della multinazionale giapponese confermano di aver ricevuto una proposta di acquisto, aggiungendo che il consiglio di amministrazione si riunirà per considerare la proposta. L'offerta "iniziale" e non concordata - spiega Toshiba - sarà esaminata "attentamente".Il valore commerciale dell'operazione equivale a un premio del 30% dell'attuale capitalizzazione di mercato di Toshiba ed ha l'obiettivo della rimozione del titolo dal listino di Borsa.