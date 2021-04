Chiusura positiva per la Borsa di New York

Dow Jones

Discovery

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,17% sul, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 4.097 punti. Buona la prestazione del(+1,04%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,5%).(+1,42%) e(+0,48%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,36%.Tra i(+1,92%),(+1,68%),(+1,34%) e(+1,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,20%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,42%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,31%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,29%.Al top tra i, si posizionano(+4,66%),(+3,27%),(+2,56%) e(+2,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,48%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,30%.Affonda, con un ribasso del 2,82%.Crolla, con una flessione del 2,29%.