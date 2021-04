Levi Strauss in rally al Nyse su risultati trimestre

Levi Strauss

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,08%.A fare da assist sono i risultati del primo trimestre migliori del previsto annunciati dal produttore di abbigliamento. Riviste al rialzo le prospettive per il 2021. Nel dettaglio, il trimestre si è chiuso conin calo a 143 milioni, pari a 35 centesimi, rispetto ai 153 milioni di dollari (37 centesimi per azione) dello stesso periodo dell'anno precedente. Su base rettificata l'si è attestato a 34 centesimi superiore ai 24 stimati dal consensus. Lesono scese del 13% a 1,31 miliardi ma anche in questo caso superano le stime degli analisti che erano per una diminuzione del giro d'affari fino a 1,25 miliardi di dollari.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,95 USD, mentre il primo supporto è stimato a 25,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 28,42.