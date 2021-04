Tod's, le azioni si impennano con l'entrata di Chiara Ferragni nel CdA

Tod's

(Teleborsa) - Le azioni diprendono il volo a Piazza Affari, ina 30,08, dopo che la società ha annunciato cheentra nel consiglio di amministrazione. La nomina è arrivata in quanto il gruppo di abbigliamento e calzature ritiene "sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell'ambiente e del dialogo con le giovani generazioni", spiega una nota."Ringrazio Diego Della Valle per- ha commentato Chiara Ferragni - Unirmi al gruppo Tod's significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell'Italia nel mondo"."Mi fa molto piacere che Chiara Ferragni sia entrata nel CdA di Tod's - ha affermato- La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno,in operazioni di questo tipo".A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 30,69 e successiva a 32,43. Supporto a 28,95.