Piazza Affari piatta. Europa in calo

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si muove in calo l'a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,23%.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,191. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,60%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,01%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,73%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,39%, e senza slancio, che negozia con un -0,13%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 24.457 punti, mentre, al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 26.714 punti.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 9,63%.Svettache segna un importante progresso del 2,71%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,58%.avanza dell'1,23%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,28%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.di Milano,(+6,61%),(+4,78%),(+4,26%) e(+4,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,26%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,56%.