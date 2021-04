Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Poco mosso l', che segna a Wall Street un +0,08%.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,65%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,95%, a 60,27 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +105 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,76%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,13%, poco mosso, che mostra un +0,02%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,36%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 24.600 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 26.868 punti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 6,89%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,08%.Svettache segna un importante progresso del 2,80%.Vola, con una marcata risalita del 2,16%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,31%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,54%.di Milano,(+5,89%),(+5,28%),(+3,52%) e(+3,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,18%.Affonda, con un ribasso del 2,85%.Crolla, con una flessione del 2,03%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,01%.