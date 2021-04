Segni misti a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza contrastata per la borsa di Wall Street dopo l'uscita dei dati sull'inflazione di marzo che ha continuato a crescere segnalando la ripresa dell'economia a stelle e strisce. Sul sentiment degli investitori pesa la sospensione del vaccino Johnson&Johnson per alcuni casi di trombosi sospetti.Sulle prime rilevazioni, ilsta lasciando sul parterre lo 0,54%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.127 punti. Sale il(+0,84%); senza direzione l'(+0,13%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,30%),(-0,95%) e(-0,57%).del Dow Jones,(+1,71%),(+1,10%) e(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,56%.In apnea, che arretra del 2,33%.scende dell'1,98%.Calo deciso per, che segna un -1,78%.Al top tra i, si posizionano(+7,68%),(+3,18%),(+2,48%) e(+1,75%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,30%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,25%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,89%.