LU-VE, nuovo record del portafoglio ordini in primo trimestre

LU-VE

(Teleborsa) -, società attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria e quotata alla Borsa di Milano, ha registrato un, in aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2020, "che beneficiava di un primo bimestre 2020 particolarmente positivo", sottolinea la società.La società di Varese segnala inoltre un nuovoal 31 marzo 2021, che ammonta a 99,5 milioni di euro (+12,3% rispetto al 31 marzo 2020 e + 29,2% rispetto a dicembre 2020).Progresso di scarsa entità nella seduta odierna, con il titolo che scambia ine si attesta a 16. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 16,15 e successiva a quota 16,4. Supporto a 15,9.