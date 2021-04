Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,90%; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,11% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 4.170 punti.Balza in alto il(+1,61%); con analoga direzione, in rialzo l'(+1,21%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,79%),(+1,74%) e(+1,27%). Il settore, con il suo -0,88%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,78%),(+2,27%),(+2,21%) e(+1,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,38%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,59%.Tra i(+5,63%),(+5,25%),(+3,06%) e(+2,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,75%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,79 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,46%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,07%.Tra i datisui mercati statunitensi:16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 88,9 punti; preced. 84,9 punti).