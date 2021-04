Morgan Stanley, il caso Archegos è costato 911 milioni di dollari

Morgan Stanley

Credit Suisse

(Teleborsa) - In mezzo ai tanti risultati positivi comunicati oggi da- la banca d'affari ha registrato ricavi per 15,7 miliardi di dollari e un netto di 4,1 miliardi di dollari nel primo triemestre - ci sono alcuni numeri che testimoniano ledella società statunitense nell'ambito del, il crac dell'hedge fund che è costato miliardi e milioni a diversi altri istituti.La banca ha subito unadi dollari da un "evento di credito" per un anonimo cliente, oltre adi dollari di perdite commerciali correlate, si legge tra le pieghe dei documenti finanziari, che nella totalità hanno invece superato le aspettative degli analisti.Quel cliente era l'hedge fund Archegos gestito da Bill Hwang, secondo quanto hadi Morgan Stanley James Gorman nella call con gli analisti per discutere del trimestrale. "Abbiamo liquidato alcune singole posizioni molto grandi attraverso una serie diculminate domenica 28 marzo - ha detto Gorman - Ciò ha comportato una perdita netta di 644 milioni, che rappresenta l'importo che il cliente ci doveva per le transazioni che non ci ha pagato"."Successivamente, abbiamo preso la decisione didelle rimanenti posizioni lunghe e corte più piccole - ha aggiunto - Abbiamo deciso che ci saremmo tirati fuori da ogni rischio il più rapidamente possibile e, così facendo, abbiamo subito una perdita incrementale di 267 milioni di dollari. Considero questa decisione necessaria e denaro ben speso".