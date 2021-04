Creval, CdA conferma Alessandro Trotter presidente e Luigi Lovaglio AD

Credit Agricole

Credito Valtellinese

(Teleborsa) - A valle dell'assemblea dei soci (che ha respinto la proposta presentata dadi differire il rinnovo del CdA), il consiglio di amministrazione delha nominato, Stefano Caselli e Massimiliano Scrocchi vice presidenti, designando Stefano Caselli quale vice presidente Vicario, eIl consiglio di amministrazione ha anche nominato i componenti dei comitati consiliari per il triennio 2021 – 2023. Il Comitatoè composto da Teresa Naddeo (Presidente), Paola Bruno e Massimiliano Scrocchi, il Comitato per lada Paola Bruno (Presidente), Maria Giovanna Calloni e Massimiliano Scrocchi, il Comitatoda Fausto Galmarini (Presidente), Livia Aliberti Amidani e Stefano Gatti, il Comitato(Operazioni parti correlate) da Livia Aliberti Amidani (Presidente), Annalisa Donesana e Serena Gatteschi.Laprevisti dalla normativa applicabile sarà effettuata in occasione di una prossima riunione del CdA, viene sottolineato in una nota.